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Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по плаванию

Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по плаванию

Поздравляем ребят!

С 20 по 27 октября в Смоленске прошло первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками юношеского чемпионата стали более 250 спортсменов.

Выступления в бассейне Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма принесли две серебряные награды тульскому спортсмену Максиму Трунову на дистанциях 50 и 400 метров вольным стилем. Также отличился туляк Фёдор Гришин, которому удалось завоевать три бронзовые награды на дистанциях 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 100 м баттерфляем.

Занимаются ребята в ГУ ТО «Центр адаптивного спорта».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:06 +2
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