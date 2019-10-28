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Полностью устранить провал на Щекинском шоссе планируется к концу года
Фото из архива MySlo

Полностью устранить провал на Щекинском шоссе планируется к концу года

Такие сроки озвучили на еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в течение года дорожники несколько раз пытались ликвидировать карстовый провал на дороге, но он появлялся вновь. По поручению главы региона на проблемном участке были проведены геологические исследования, а к ремонтным работам приступили 18 октября.

В месте провала заменят неустойчивый грунт, будет уложена плита покрытия размером 13х13 м, на которую установят ревизионный колодец, а затем проведут полное переустройство дорожного покрытия в месте работ. Для осушения зоны провала обустроят систему дренажа, а поверхностный водоотвод будет осуществляться через лотки, которые разместят по откосу насыпи. Это позволит не допустить притока грунтовых вод на дорожное покрытие и повторения ситуации.

Уже завершены работы по демонтажу конструкции дорожного покрытия и выемке грунта, монтируется дренажная система, ведется подготовка к обустройству железобетонной плиты. С помощью ревизионного колодца можно будет наблюдать за выходом грунтовых вод. Все работы идут по графику, ремонт должны завершить к концу декабря текущего года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +4
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