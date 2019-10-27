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Средний пруд в Ясной Поляне снова окрасился в фиолетовый цвет: видео
Фото и видео читателя.

Средний пруд в Ясной Поляне снова окрасился в фиолетовый цвет: видео

Почему снова? Весной была похожая ситуация.

В Ясной Поляне вода в Среднем пруду окрасилась в фиолетовый цвет. Соответствующее видео прислал в редакцию Myslo наш читатель. По его словам, от воды исходит сильный запах канализации.

Отметим, что похожая ситуация была в этом же пруду в начале апреля. Тогда сотрудники музея-усадьбы объясняли это так:

- На дне пруда с прошлогоднего осеннего листопада скопились листья канадского клена, растущего в Нижнем парке. То, что красный пигмент из листьев растворился в воде, окрасив ее, обнаружилось после того, как растаял лед.

Почему в этот раз вода окрасилась в фиолетовый цвет, выяснят специалисты.

 

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