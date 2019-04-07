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Вода в Среднем пруду Ясной Поляны окрасилась в фиолетовый цвет
Фото: https://vk.com/yaspol.

Вода в Среднем пруду Ясной Поляны окрасилась в фиолетовый цвет

Сотрудники музея-заповедника рассказали, с чем это связано.

На этой неделе посетители «Ясной Поляны» заметили необычное явление — вода в Среднем пруду приобрела фиолетово-красный оттенок.
 
По словам сотрудников музея-заповедника, объяснение этому весьма простое:
 
- На дне пруда с прошлогоднего осеннего листопада скопились листья канадского клена, растущего в Нижнем парке. То, что красный пигмент из листьев растворился в воде, окрасив ее, обнаружилось после того, как растаял лед, — сообщается в группе «Ясной Поляны» ВКонтакте.
 
Специалисты уверяют, что никакой угрозы для экологии заповедника это не представляет.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:43 +2
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