Вода в Среднем пруду Ясной Поляны окрасилась в фиолетовый цвет

Фото: https://vk.com/yaspol.

Сотрудники музея-заповедника рассказали, с чем это связано.

На этой неделе посетители «Ясной Поляны» заметили необычное явление — вода в Среднем пруду приобрела фиолетово-красный оттенок.

По словам сотрудников музея-заповедника, объяснение этому весьма простое:

- На дне пруда с прошлогоднего осеннего листопада скопились листья канадского клена, растущего в Нижнем парке. То, что красный пигмент из листьев растворился в воде, окрасив ее, обнаружилось после того, как растаял лед, — сообщается в группе «Ясной Поляны» ВКонтакте.

Специалисты уверяют, что никакой угрозы для экологии заповедника это не представляет.