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В начале ноября в Тулу придут морозы и выпадет снег
Фото из архива Myslo.

В начале ноября в Тулу придут морозы и выпадет снег

Самое время запасаться теплыми вещами!

Рекордно теплый октябрь подходит к концу, и последние дни месяца совсем не порадуют туляков своей погодой. По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 и 30 октября в Тульской области ожидается мокрый снег. Такая же погода нас ждет 1 и 2 ноября.

Дневные температуры значительно снизятся с +10°С до +1−3°С.

Морозы ворвутся в наш регион уже 31 октября. Ночь четверга станет самой холодной на предстоящей неделе — ожидается -4°С.

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