В Туле областную стоматологическую поликлинику капитально отремонтируют почти за 8 млн рублей

Тульскую областную стоматологическую поликлинику, расположенную на ул. Кауля, капитально отремонтируют. Электронный аукцион на заключение контракта с подрядчиком размещен на сайте госзакупок. Площадь ремонтируемых помещений — 730,2 м².

Сообщается, что начальная цена договора составит 7 955 051,96 руб. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

Ремонт поликлиники подрядная организация должна выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта.