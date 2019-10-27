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В Туле областную стоматологическую поликлинику капитально отремонтируют почти за 8 млн рублей

В Туле областную стоматологическую поликлинику капитально отремонтируют почти за 8 млн рублей

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

Тульскую областную стоматологическую поликлинику, расположенную на ул. Кауля, капитально отремонтируют. Электронный аукцион на заключение контракта с подрядчиком размещен на сайте госзакупок. Площадь ремонтируемых помещений — 730,2 м².

Сообщается, что начальная цена договора составит 7 955 051,96 руб. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

Ремонт поликлиники подрядная организация должна выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта.

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сегодня, в 13:42 0
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