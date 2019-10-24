В Туле сформируют новый состав региональной Общественной палаты

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В Туле состоялось заседание Общественной палаты Тульской области. Обсуждались итоги работы общественников, входивших третий созыв палаты и процесс формирования нового состава Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов представил на заседании проект информационного доклада по итогам деятельности Общественной палаты с 2017 по 2019 год.

Участники заседания утвердили изменения в Регламент Общественной палаты. В ближайшее время будет объявлено о начале процедуры формирования нового состава палаты. Сформирован состав рабочей группы по оказанию содействия общероссийским, межрегиональным и областным общественным объединениям в выдвижении своих кандидатов.

Также на заседании, общим голосованием были утверждены списки награждаемых из числа членов палаты и общественных советов, осуществляющих свою деятельность на территории региона, по итогам общественной деятельности за последние три года.