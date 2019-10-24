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В Туле сформируют новый состав региональной Общественной палаты
Фото: op71.ru

В Туле сформируют новый состав региональной Общественной палаты

Для оказания содействия кандидатам сформирована специальная рабочая группа.

В Туле состоялось заседание Общественной палаты Тульской области. Обсуждались итоги работы общественников, входивших  третий созыв палаты и процесс формирования нового состава Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов представил на заседании проект информационного доклада по итогам деятельности Общественной палаты с 2017 по 2019 год.

Участники заседания утвердили изменения в Регламент Общественной палаты. В ближайшее время будет объявлено о начале процедуры формирования нового состава палаты. Сформирован состав рабочей группы по оказанию содействия общероссийским, межрегиональным и областным общественным объединениям в выдвижении своих кандидатов.

Также на заседании, общим голосованием были утверждены списки награждаемых из числа членов палаты и общественных советов, осуществляющих свою деятельность на территории региона, по итогам общественной деятельности за последние три года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:40 −1
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Александр Воронцов
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