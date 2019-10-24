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В Заречье тулячка сожгла коврик ненавистного соседа

В Заречье тулячка сожгла коврик ненавистного соседа

Женщина призналась в содеянном, в ситуации разбирается полиция.

В Туле полицией установлена местная жительница, подозреваемая в умышленном уничтожении чужого имущества. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, жительница Заречья подожгла коврик у двери в квартиру своего 39-летнего соседа.

30-летняя неработающая тулячка испытывала личную неприязнь к потерпевшему. Её причастность у уничтожению чужого имущества подтвердилась, женщина призналась в содеянном. Сотрудники отдела полиции «Зареченский» выясняют все детали происшествия.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:32 +4
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