ФК «Сочи» оштрафован за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»

КДК РФС вынес решение оштрафовать ФК «Сочи» за неподобающее поведение команды в матче с тульским «Арсеналом». Противостояние было довольно эмоциональным, в итоге пять игроков и два тренера сочинского клуба получили по желтой карточке. У «Арсенала» были предупреждены четыре футболиста.

ФК «Сочи» теперь придется выплатить 100 000 рублей штрафа.

Напомним, матч «Арсенал» — «Сочи» завершился со счетом 1:1.

По итогам заседания также за агрессивное поведение в матче молодежных команд «Арсенала» и «Сочи» был наказан футболист молодежки оружейников Ярослав Гарастюк. Он дисквалифицирован на два матча.