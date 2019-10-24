ФК «Сочи» оштрафован за семь желтых карточек в матче с «Арсеналом»
Клуб выплатит 100 тысяч рублей штрафа.
КДК РФС вынес решение оштрафовать ФК «Сочи» за неподобающее поведение команды в матче с тульским «Арсеналом». Противостояние было довольно эмоциональным, в итоге пять игроков и два тренера сочинского клуба получили по желтой карточке. У «Арсенала» были предупреждены четыре футболиста.
ФК «Сочи» теперь придется выплатить 100 000 рублей штрафа.
Напомним, матч «Арсенал» — «Сочи» завершился со счетом 1:1.
По итогам заседания также за агрессивное поведение в матче молодежных команд «Арсенала» и «Сочи» был наказан футболист молодежки оружейников Ярослав Гарастюк. Он дисквалифицирован на два матча.
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