В центре Тулы восстановят здание завода «Октава»

Фото: пресс-служба индустриального кластера "Октава"

Сейчас оно находится в полуаварийном состоянии и никем не используется.

В Туле планируется восстановление неиспользуемого здания бывшего промышленного цеха завода «Октава». Капремонт – часть большого инвестпроекта по восстановлению завода и созданию комфортной городской среды на территории бывшего заброшенного промышленного комплекса.

Производственное здание по адресу: ул. Каминского, д. 24-Д никем не эксплуатируется и находится в полуаварийном состоянии. Для его восстановления проводятся открытые торги по реализации здания площадью 11122,8 квадратных метров и земельного участка в 5466 квадратных метров.

Раньше в заброшенном здании находились заводские цеха. Помещения рядом с ним занимает творческий индустриальный кластер «Октава». Уже проведена рыночная оценка, получены все необходимые согласования. Торги проходят в форме публичного предложения, начальная стартовая цена 96 млн рублей.