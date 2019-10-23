Управлять муниципальным транспортом в Туле и Новомосковске будет областное правительство

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

Соответствующий региональный законопроект внёс на рассмотрение в облдуму губернатор Алексей Дюмин.

С 1 января 2020 года предполагается передать полномочия по организации пассажирских перевозок в Туле и Новомосковске правительству Тульской области. Изменения в областное законодательство предлагает внести глава региона Алексей Дюмин. Соответствующий

Соответствующие законопроекты уже внесены в облдуму и будут рассмотрены в ближайшее время. Областной кабмин предлагается наделить правом создания автоматизированной системы учета и оплаты проезда в транспорте по регулируемым тарифам.

Обновленное законодательство должно должны усовершенствовать процедуру оплаты труда, повысить возможность сбора и анализа информации пассажиропотока, а также оптимизировать маршруты.

Перераспределение полномочий не потребует бюджетного финансирования. Срок действия новых полномочий областного правительства – 5 лет.