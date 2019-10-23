В судах Тульской области произошли кадровые изменения

Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 496 Елена Самохвалова на пятилетний срок назначена председателем Щёкинского районного суда. Ранее она занимала должность заместителя председателя.

Судья Новомосковского городского суда Светлана Золотухина тоже ушла на повышение – на тот же срок она стала заместителем председателя суда. Андрей Подчуфаров отчислен из штата мировых судей Тульской области и зачислен в штат Суворовского районного суда на должность судьи.

Кроме того, на должности судей районных судов назначены бывшие мировые судьи Виталий Деркач и Николай Савин – они будут вершить правосудие в Одоевском и Ясногорском районах соответственно.