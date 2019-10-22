Тульские семьи приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
Фотографии принимаются в четырех номинациях.
Стартовал конкурс фотографий «Тульская семья», организованный общественным движением «МамКомпания» при поддержке Министерства молодежной политики. К участию приглашаются все желающие!
Фотографии принимаются по следующим номинациям:
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«Молодая семья» — пары, которые только в этом году образовали семью. Это могут быть фотографии пары со свадьбы, love story,
и т. д.
- «В ожидании чуда». Фотографии самого чудесного периода женщины — беременности.
- «Мы — семья». Фотографии вашей счастливой семьи, с одним или несколькими детьми.
- «Связь поколений». Фотографии семьи, где помимо родителей и детей, запечатлены и старшее поколение.
Каждая семья может участвовать только в одной номинации, которая наиболее актуальная для нее. Для участия необходимо прислать одну фотографию, сделанную не ранее 1 января 2018 года.
Фотографии принимаются до 00.00 10 ноября 2019 года на почту foto@mamcompany.ru. В письме необходимо указать:
- название номинации,
- имя отправителя и имя автора работы (если фото сделано профессиональным фотографом),
- телефон для связи.
Итоги конкурса будут подведены на большом семейном Фестивале 23 ноября 2019 года.
Все подробности конкурса — здесь.
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