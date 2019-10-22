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Тульские семьи приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Тульские семьи приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Фотографии принимаются в четырех номинациях.

Стартовал конкурс фотографий «Тульская семья», организованный общественным движением «МамКомпания» при поддержке Министерства молодежной политики. К участию приглашаются все желающие!

Фотографии принимаются по следующим номинациям:

  • «Молодая семья» — пары, которые только в этом году образовали семью. Это могут быть фотографии пары со свадьбы, love story, и т. д.
  • «В ожидании чуда». Фотографии самого чудесного периода женщины — беременности.
  • «Мы — семья». Фотографии вашей счастливой семьи, с одним или несколькими детьми.
  • «Связь поколений». Фотографии семьи, где помимо родителей и детей, запечатлены и старшее поколение.

Каждая семья может участвовать только в одной номинации, которая наиболее актуальная для нее. Для участия необходимо прислать одну фотографию, сделанную не ранее 1 января 2018 года.

Фотографии принимаются до 00.00 10 ноября 2019 года на почту foto@mamcompany.ru. В письме необходимо указать:

  • название номинации,
  • имя отправителя и имя автора работы (если фото сделано профессиональным фотографом),
  • телефон для связи.

Итоги конкурса будут подведены на большом семейном Фестивале 23 ноября 2019 года.

Все подробности конкурса — здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:00 +1
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