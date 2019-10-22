Открыто голосование за проекты программы «Народный бюджет-2020»

Оно продлится до 11 ноября.

Заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев рассказал, что на участие в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет-2020» подано 1118 заявок на сумму около 3,7 млрд руб.

Лидеры среди муниципалитетов по количеству поданных заявок - г. Тула (305), г. Ефремов (101), Узловский район (84).

По словам Агеева, важным изменением для проектов 2020 года стало снижение процента софинансирования как для граждан, так и для муниципальных образований.

Большинство заявок от жителей касалось ремонта школ и детских садов, на втором месте – ремонт дорог, на третьем – ремонт объектов ЖКХ.

С сегодняшнего дня на портале «Открытый регион 71» в разделе «Народный бюджет» начинается голосование по заявкам на 2020 год. Оно продлится до 11 ноября.