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В тульском селе опора электроподстанции может рухнуть на провода

В тульском селе опора электроподстанции может рухнуть на провода

На момент проверки этого факта прокуратурой опора подстанции подперта деревянным столбом.

Прокуратура Ленинского района с привлечением специалистов Приокского управления Ростехнадзора провела проверку по факту непринятия ЗАО «Феникс» мер для восстановления работоспособности трансформаторной подстанции, обеспечивающей электропитание водозаборной скважины в с. Хрущево.

Установлено, что общество не обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию трансформаторной подстанции и воздушных линий электропередачи.

- Так, на корпусе трансформаторной подстанции, ее ограждении и дверях отсутствуют надписи, предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, опора подстанции имеет наклон и грозит падением на электрические провода, находящиеся под напряжением, в связи с чем подперта деревянным столбом, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Приокское Управление Ростехнадзора.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:35 +2
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