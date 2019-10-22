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На ул. Бундурина в Туле припаркованную легковушку обнесли забором
Фото очевидца

На ул. Бундурина в Туле припаркованную легковушку обнесли забором

Рабочие не стали дожидаться водителя Mitsubishi и установили металлическое ограждение, перекрыв иномарке выезд.

В Туле у водителя серебристого Mitsubishi Lancer, судя по всему, возникли непредвиденные трудности с парковкой. На ул. Бундурина прошли работы по монтажу металлического ограждения – рабочие не обратили внимания на припаркованную иномарку и перекрыли ей выезд забором.

Судя по всему, водитель оставил машину в парковочном «кармане». Вполне возможно, что монтажники просто не смогли связаться с владельцем седана и, не дожидаясь его прихода, установили ограду. Теперь забрать машину автолюбитель сможет только при помощи эвакуатора.

 

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:31 +10
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Место
Тулаулица Бундурина

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