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Экс-руководителю Центра техобслуживания тульского минздрава добавили два года колонии

Экс-руководителю Центра техобслуживания тульского минздрава добавили два года колонии

Ранее суд назначил Сергею Анцибору пять лет лишения свободы. Прокуратура обжаловала приговор.

В августе суд вынес приговор бывшему врио директора регионального Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения Сергею Анцибору, который был признан виновным в получении крупной взятки.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Тульской области, расследование вели сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России.

В 2018 году Анцибор договорился с супругами-предпринимателями о покровительстве при заключении контрактов по поставку медоборудования. За это предприниматель перевел чиновнику на банковскую карту 185 тысяч рублей. Позже мужчина был приговорен к четырём годам лишения свободы и штрафу в 370 тысяч рублей. Сергея Анцибора приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 925 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности.

Прокуратура посчитала назначенное Анцибору наказание слишком мягким и обжаловала приговор, попросив исключить неподтвержденные материалами дела смягчающие обстоятельства. В результате суд апелляционной инстанции увеличил основное наказание до семи лет лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 +5
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