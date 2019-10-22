Голос поколения нулевых Noize MC выступит в тульском клубе

Фото noizemc.com

Иван Алексеев более известный как Noize MC — артист, обладающий индивидуальным музыкальным почерком, ведь это самый успешный и едва ли не единственный артист в стране, умудрившийся так органично совместить в своем творчестве рэп и рок.

Хлесткие тексты Noize MC отражают реальную действительность и саркастично затрагивают политические, экономические и другие злободневные темы.

А недавно рэпер записал совместный трек с вокалистом американской группы P.O.D. Клип на песню был снят на просторах Калифорнии.

Помимо основной деятельности в проекте Noize MC, Иван снимается в кино, играет в 3D-мюзикле и пишет для этих проектов заглавные саундтреки, не переставая удивлять своих преданных поклонников и привлекать множество новых. Например в прошлом году музыкант представил свою хип-хоп-оперу «Орфей & Эвридика», исполнив ее в микрофоны Тульского завода «Октава».

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Также билеты на концерт Noize MC доступны в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной