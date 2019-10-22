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На реализацию проекта «Чистая вода Тульской области» выделено 196 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На реализацию проекта «Чистая вода Тульской области» выделено 196 млн рублей

Работы будут выполнены в 2020 году.

На оперативном совещании, состоявшемся под руководством губернатора Алексея Дюмина, рассматривался вопрос финансирования модернизации объектов водоснабжения региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что по многочисленным обращениям жителей в бюджете области на 2020 год – впервые за многие годы – предусмотрены значительные средства на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков сообщил, что на эти цели на будущий год из федерального и областного бюджетов выделено на 60% больше, чем в нынешнем.

При этом финансирование из федерального бюджета увеличено в 2,4 раза и составит 95,5 млн руб.

Из регионального бюджета дополнительно выделено 100 млн рублей в рамках трехлетнего плана «Замена магистральных сетей водоснабжения МО города Тула». 65 млн рублей пойдут на проектирование объектов водоснабжения.

На 2020 год в рамках проекта «Чистая вода Тульской области» выделено 196 млн рублей. Будут выполнены работы на 11 объектах водоснабжения в 7 муниципальных образованиях Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:08 +3
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