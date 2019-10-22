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Мошенник под видом милой тулячки выманил у крымчанина деньги

Мошенник под видом милой тулячки выманил у крымчанина деньги

60-летний мужчина думал, что нашел свою любовь, а оказался жертвой мошенничества.

В Симферополе в полицию обратился местный 60-летний житель. Он заявил, что стал жертвой мошенничества. Ловушка, в которую попался мужчина, оказалась довольно банальной.

В одной из социальных сетей он познакомился с девушкой из Тулы. После активной переписки пара решила встретиться в Симферополе. У «тулячки» не оказалось денег на поездку, тогда влюбленный мужчина перевел ей 9500 рублей. Но в обговоренное время девушка не приехала и вообще перестала выходить на связь.

«Возлюбленной» оказался 28-летний житель Краснодарского края, который ранее был судим за имущественные преступления.

Он был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. С потерпевшим он общался, используя аккаунт «Настя К.».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым, по месту жительства подозреваемого, а именно в г. Армавир, полицейские произвели неотложный обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, сим-карту и банковские карты, предположительно, используемые злоумышленником для обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 К РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 +6
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