Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле
Срок аренды давно закончился, но владелец постройки не пожелал самостоятельно освободить участок.
Утром 21 октября под контролем судебных приставов на ул. Карпова в Туле приступили к демонтажу шашлычной и магазина. Владелец постройки арендовал землю, но срок закончился, а добровольно освободить участок не пожелал, и администрация была вынуждена обратиться в суд.
Как объяснила начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова, после вступления решения в законную силу прошло уже достаточно много времени — примерно полгода.
Жанна Булгакова
- Были неоднократные предупреждения должника, уведомления. Но, тем не менее, добровольно снос произведен не был. В настоящее время мы задействовали коммунальную компанию по отключению от коммунальных систем этих объектов и проводим уже принудительный снос и освобождение земельного участка.
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