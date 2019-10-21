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Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле

Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле

Срок аренды давно закончился, но владелец постройки не пожелал самостоятельно освободить участок.

Утром 21 октября под контролем судебных приставов на ул. Карпова в Туле приступили к демонтажу шашлычной и магазина. Владелец постройки арендовал землю, но срок закончился, а добровольно освободить участок не пожелал, и администрация была вынуждена обратиться в суд.
 
Как объяснила начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова, после вступления решения в законную силу прошло уже достаточно много времени — примерно полгода.
 

Жанна Булгакова

- Были неоднократные предупреждения должника, уведомления. Но, тем не менее, добровольно снос произведен не был. В настоящее время мы задействовали коммунальную компанию по отключению от коммунальных систем этих объектов и проводим уже принудительный снос и освобождение земельного участка.

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Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 1
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 2
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 3
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 4
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 5
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 6
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 7
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 8
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 9
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 10
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 11
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 12
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 13
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 14
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 15
Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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