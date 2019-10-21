Приставы снесли шашлычную и магазин на ул. Карпова в Туле

Утром 21 октября под контролем судебных приставов на ул. Карпова в Туле приступили к демонтажу шашлычной и магазина. Владелец постройки арендовал землю, но срок закончился, а добровольно освободить участок не пожелал, и администрация была вынуждена обратиться в суд.

Как объяснила начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова, после вступления решения в законную силу прошло уже достаточно много времени — примерно полгода.