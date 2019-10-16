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Группа врачей из Ленинской районной больницы готова начать итальянскую забастовку

Группа врачей из Ленинской районной больницы готова начать итальянскую забастовку

Таким образом медики хотят привлечь внимание к проблеме недостаточной оплаты труда.

Врачи, как и многие другие работники бюджетной сферы, персонально говорить о своих проблемах не решаются. Но коллектив – другое дело!

«Почему в квитках о заработной плате мы не видим тех же цифр, которые указаны в отчетах об исполнении майских указов президента? Мы, даже работая на несколько ставок – за себя и медсестру, не в силах получить столько, сколько указано в отчетах минздрава, – рассказали корреспонденту Myslo медики из Ленинской районной больницы. – Даже если для отчетности берется начисленная, а не фактически полученная зарплата, то указанной суммы не получается. Мы по факту получаем минимум в два раза меньше. 

Наша зарплата привязана к средней заработной плате в регионе и должна быть вдвое выше. В отчетах за январь-июль написано, что она составляет в среднем 31 213 рублей. То есть мы должны получать 62 тысячи с лишним. Согласно отчетам, фактически врачи в среднем каждый месяц с января по июль получали аж по 65 862,96 рубля, то есть минздрав Тульской области перевыполнил план на 11%! Почему в нашей зарплате мы не увидели этого перевыполнения? У нас не было такой зарплаты, нет и сейчас!»

В подтверждение этих слов медики предоставили квитки, которые наглядно отражают ситуацию с оплатой труда. Самая большая зарплата была в январе – из-за большого количества работы в праздничные дни. Но даже она не дотягивает до средних показателей по зарплате медиков.

То есть по факту выходит меньше примерно вполовину. Аналогичная ситуация с медсестрами. Их зарплата также далека от «отчетных» показателей.

«Чтобы получать достойную зарплату, многие готовы работать сутками на нескольких работах. У нас есть врачи, которые трудятся в дневную смену, совмещая ставку медсестры, потом остаются на ночное дежурство, а после снова выходят на свою обычную смену. Со всех сторон говорят о том, что нужно повышать качество медицины, но если врач не отдыхает, то о каком качестве медицины мы можем говорить?» – возмущаются медики.

Особенно эта тема стала актуальной для медиков из ГУЗ «Ленинская районная больница» после того, как они получили уведомление об изменении оплаты труда и материального стимулирования работников больницы. 1 августа их всех уведомили об изменении условий трудового договора. В уведомлении говорилось, что с 1 октября 2019 года меняется:

  • структура заработной платы;
  • оклад в соответствии с утвержденным штатным расписанием;
  • показатели условий и порядка премирования.

И более в этом уведомлении никакой конкретики. Но указаны два возможных пути дальнейшего развития событий:

– если согласны с новыми условиями, подписываете договор и продолжаете работать, как и работали;

– если не согласны, то в соответствии с квалификацией и при наличии другой работы может быть предложена другая ставка/должность, а если и новое место работы не устроит, то трудовой договор будет расторгнут.

Всё это основано на Трудовом кодексе РФ, а именно на п. 7 ст. 77. Он предписывает уведомить работника об изменении «организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурной реорганизации производства)». Изменениям в районной больнице предшествовала оценка условий труда, по итогам которой некоторые специалисты лишились дополнительного отпуска, также была снята «вредность» с некоторых должностей. 

Сейчас медики собирают подписи под обращением в прокуратуру и трудовую инспекцию, они просят проверить соответствие оплаты труда утвержденным плановым показателям.

Медики готовы даже начать итальянскую забастовку.

Такая форма протеста предполагает предельно строгое исполнение своих должностных обязанностей и правил, когда человек ни на шаг не отступает от них и ни на йоту не выходит за их пределы. 

Со своей стороны редакция Myslo обратилась в министерство здравоохранения Тульской области за разъяснениями. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:09 +22
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