Реализация нацпроектов в Тульской области: Больше бизнес-идей – хороших и разных!

Для многих — это возможность найти достойное место в жизни, обеспечить себя и близких, а также создать нужную людям продукцию, внести вклад в развитие экономики региона.

Но оно принесет пользу и тем, кто не видит в себе коммерческой «жилки» и не собирается связывать свою жизнь с бизнесом. Ведь чем больше предприятий, тем больше рабочих мест, товаров. Чем выше конкуренция, тем ниже цены и выше качество поставляемого продукта в самом широком смысле этого слова. Чтобы создать максимально комфортные условия для открытия и ведения бизнеса разработан нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главные задачи — показать верное направление тем, кто только задумывается о создании собственного дела, вселить в них уверенность. Действующим предпринимателям — помочь развить собственное производство. А опытным бизнесменам — расширить горизонты, открыв им новые рынки, в том числе и за рубежом.

О том, какие инструменты для этого есть у региональных властей, рассказал председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Учиться бизнесу никогда не поздно. И не рано

Основная цель нацпроекта вовлечь в предпринимательскую деятельность людей самых разных возрастов: от молодежи до «серебряного» возраста.

В рамках нацпроекта в регионе действует ряд образовательных программ. В том числе и для тех, кто обычно не занимается бизнесом. Это курсы и тренинги для школьников и молодежи, для женщин с детьми «Мама-предприниматель», уроки бизнеса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, безработных, для военнослужащих, уволенных в запас, и для лиц старше 45 лет.

Центр «Мой бизнес» в Туле (ул. Кирова, 135, корпус 1) оказывает поддержку по принципу «одного окна» даже тем, кто только задумывается об открытии собственного дела. Для них в центре проводят бесплатные образовательные тренинги, мастер-классы.

Будущим бизнесменам объясняют, с чего следует начать, помогают составить бизнес-план, подбирают благоприятные налоговые режимы и даже виды деятельности, которые подойдут именно им.

Вячеслав Романов:

– Здесь можно зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Причем сделать это бесплатно, если пройти процедуру в электронном виде. Не нужно даже платить госпошлину! Новоиспеченному бизнесмену остаётся только забрать свидетельство в налоговом органе.

А затем здесь же он может пройти бесплатные курсы по продажам в Интернете, проведению маркетинговых исследований, по бизнес-планированию и другим интересным ему темам. Также в центре «Мой бизнес» обучают основам пожарной безопасности и охраны труда на предприятии с выдачей соответствующих сертификатов для контролирующих органов. Такие занятия дают первые необходимые знания для начала собственного дела, и помогают людям поверить в свои силы.

По словам Вячеслава Романова, только за 9 месяцев этого года обучение прошли более 1300 человек, в области открылось 800 новых бизнесов.

Новые горизонты

Для тех, кто решился и запустил свой стартап, в регионе открывают бизнес-инкубаторы. В этом году для предпринимателей открыло свои двери новое здание бизнес-инкубатора в Туле, Это новая комфортная для предпринимателей площадка, где сосредоточены офисы, полностью оборудованные всем необходимым. Аренда вместе с коммунальными платежами обойдется здесь всего в 300 рублей в месяц за квадратный метр. Правда, только для тех, чей бизнес не старше 3 лет.

При этом региональный бизнес-инкубатор — именно та площадка, где сосредоточены все организации инфраструктур поддержки — центр «Мой бизнес»: это и Центр поддержки предпринимательства, и Центр инжиниринга, и Центр поддержки экспорта и Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства, и Тульский областной гарантийный фонд. Такое расположение позволяет оказать поддержку в комплексе в одном месте.

В муниципалитетах с предпринимателями активно работают наставники, которые делятся с начинающими предпринимателями секретами ведения бизнеса и помогают адаптироваться в бизнес-среде, и бизнес-гиды, которые помогают решать возникающие проблемы, в том числе с помощью административного ресурса.

Займы — еще один важный инструмент национального проекта, который значительно помогает в развитии бизнеса.

Ставки по займам в Тульском областном фонде поддержки малого предпринимательства — от 1% годовых, а максимальная ставка на сегодня — 7%. К примеру, медицинская клиника в Туле, получив займ, приобрела новейший аппарат УЗИ, что позволило существенно расширить перечень услуг и привлечь новых клиентов.

За 9 месяцев этого года Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства выдал микрозаймов на сумму свыше 230 млн рублей. Это почти на 80% больше, чем в прошлом году.

– Уверенным в своих силах компаниям мы помогаем выйти на крупных партнеров и международные рынки, — продолжает Вячеслав Романов — Организовываем их участие в бизнес-миссиях и отраслевых выставках как в других регионах страны, так и за рубежом. Проводим экспертизу экспортных контрактов, переводим сайты на иностранные языки, помогаем сертифицировать продукцию.

Еще один действенный метод продвижения — конкурс бизнес-проектов «Молодой предприниматель». Возраст участников — до 30 лет. Самый юный — 11-классник Александр Агафонов, который в свои 17 возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство.

Участие в конкурсе — это возможность не только заявить о себе, но и получить очень нужные советы от экспертов, и возможно, новых партнеров. В этом году из 24 участников выбрали 8 победителей. Все они получили по 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса и возможность участвовать в конкурсе федерального уровня. А это уже совсем новые горизонты.

Заработал — зарегистрируйся!

Не секрет, что многие начинают зарабатывать спонтанно. Социальные сети дают широкие возможности для ведения торговли и оказания услуг. Испекла тортик сначала себе, затем друзьям, а потом и на заказ — вот и начался бизнес! При этом с государством такие рыночные отношения никак не оформляются. И многие даже не понимают, что нарушают закон! Специалисты выявляют таких «частников», рассказывают им о возможных рисках ведения нелегальной деятельности и объясняют, как можно быстро и легко «выйти из тени». Объясняют, что это в их собственных интересах, предлагают налоговые льготы и преференции.

Игорь Тютюкин – Много лет рядом со входом в музей-усадьбу была нелегальная ярмарка, где умельцы, мастера, художники и писатели продавали туристам сувениры, авторские изделия, картины и книги, а также некоторые местные продукты, в частности, тульские пряники, белёвскую пастилу, мёд и тульский берёзовый квас. Ярмарку пытались запретить, а нам хотелось бы, чтобы для торговли было выделено конкретное место, оборудованное красивыми навесами и прилавками в народном стиле. И чтобы такая компакт­ная, законная и эстетичная ярмарка, став яркой достопримечательностью «Ясной Поляны», приносила пользу людям и добрую славу региону.

Администрация Щекинского района обследовала территорию, прилегающую к музею. Выяснилось, что согласно приказу Минкультуры РФ, на земельном участке, что находится в постоянном бессрочном пользовании у музея, возможна организация уличной торговли.

– С торговцами провели разъяснительную работу, они зарегистрировались и теперь официально торгуют на специально отведенной оборудованной территории, — рассказывает Вячеслав Романов.

Всего за 9 месяцев этого года государственную поддержку получили почти 3,5 тысячи предпринимателей. И, как уверяет Вячеслав Романов, это только начало.

инфографика

Каким будет результат?

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф

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