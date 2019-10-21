На дорогах Тульской области увеличат количество треног и экипажей ГИБДД

Фото из архива MySlo

Сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы – маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к участкам федеральных трасс, проходящих в Чернском, Плавском, Щекинском, Ефремовском, Воловском и Ленинском районах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД будут проводить рейды для выявления и пресечения нарушений ПДД с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным количеством личного состава. Особое внимание будет уделяться пресечению «пьяного вождения» и выездов на полосу встречного движения.

Также в регионе будет увеличено количество треног для фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима. Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах!