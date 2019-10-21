Синоптики рекомендуют водителям «переобувать» автомобиль

Фото из архива Myslo.

Тем, кто еще не поменял на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю, синоптики рекомендуют сделать это до начала следующей рабочей недели. По их прогнозам, характер погодных условий в центре европейской части России на последней неделе октября существенно изменится.

- Погода резким образом возвратится в климатическое русло. В тылу завершающего серию циклона, траектория движения центра которого пройдет по Полярному кругу, на Русскую равнину устремится холодный арктический воздух. Температура воздуха в средней полосе европейской части России быстро понизится, — сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега, мокрого снега, а температура воздуха даже днем не всегда будет подниматься выше 0°.

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