В Узловой девочку сбил автомобиль: момент ДТП попал на видео

Кадр из видео.

На кадрах видно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

19 октября в Узловой на ул. 14 Декабря девочка попала под колеса автомобиля «Рено Дастер». Видео момента ДТП опубликовано в группе ВКонтакте «Узловая Не Слухи».

На кадрах видно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте и выскочила на проезжую часть неожиданно для водителя «Рено».

По предварительным данным, пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!

Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.