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ПФР разъяснил, как выйти на пенсию раньше срока

ПФР разъяснил, как выйти на пенсию раньше срока

Рассказываем.

Россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока в случае отсутствия возможности трудоустройства.
Как сообщает «Российская газета», такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода.
 
Ранее для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории, для кого он остался прежним. Например, для людей, которые работают на тяжелых и вредных производствах.
 

По возрасту в этом и следующем году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. На 1 июля нынешнего года таких получателей в России было 23,5 тысячи человек.

- Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости, — уточнили в ПФР.

В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:17 −5
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