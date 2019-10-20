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В массовом ДТП в Тульской области пострадали несколько человек

В массовом ДТП в Тульской области пострадали несколько человек

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

20 октября недалеко от Новомосковска произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, в 18.50 на 8 км автодороги «Новомосковск — Сокольники — Березовка» столкнулись четыре автомобиля: «Нива», «Киа», «Мицубиси Паджеро» и «Рено Логан».

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали четыре человека, среди которых шестилетний ребенок. Все пострадавшие в данный момент доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:25 +4
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