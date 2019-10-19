новости
новости
Регистрация
За неделю сотрудники тульского УГИБДД оштрафовали 96 пешеходов
Фото из архива MySlo

За неделю сотрудники тульского УГИБДД оштрафовали 96 пешеходов

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда.

С 10 по 17 октября сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле на территории областного центра проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход», цель которого – пресечение нарушений как среди водителей, не пропускающих пешеходов, так и среди пеших участников движения, пересекающих проезжую часть в неположенном месте.

За время рейда к административной ответственности привлечены 96 пешеходов и 39 водителей.

Уважаемые пешеходы, помните: передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, двигайтесь навстречу транспорту.

Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились! Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и будьте особенно осторожны возле школ, детских садов и поликлиник, где на дорогу могут внезапно выбежать дети.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областиполициятульская Госавтоинспекциярейд Пешеходпрофилактическое мероприятие УГИБДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Онлайн-дверь» между Тулой и Москвой назвали «жестоким изобретением»
«Онлайн-дверь» между Тулой и Москвой назвали «жестоким изобретением»
В Туле подростки на «двенашке» влетели в столб: четверо пострадавших
В Туле подростки на «двенашке» влетели в столб: четверо пострадавших
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.