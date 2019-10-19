За неделю сотрудники тульского УГИБДД оштрафовали 96 пешеходов

Фото из архива MySlo

С 10 по 17 октября сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле на территории областного центра проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход», цель которого – пресечение нарушений как среди водителей, не пропускающих пешеходов, так и среди пеших участников движения, пересекающих проезжую часть в неположенном месте.

За время рейда к административной ответственности привлечены 96 пешеходов и 39 водителей.

Уважаемые пешеходы, помните: передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, двигайтесь навстречу транспорту.

Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились! Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и будьте особенно осторожны возле школ, детских садов и поликлиник, где на дорогу могут внезапно выбежать дети.