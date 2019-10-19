Что объединяет Владимира Путина и Ангелу Меркель или в каких самоварах купаются японцы

На производство мы попали в преддверии 20-летия экспозиции «Секреты тульских мастеров» музея «Тульские древности.

Пока идем в направлении цехов, Андрей Михайлович рассказывает, что Тульская Самоварная Мануфактура с 2002 года изготавливает подарочные и коллекционные самовары. Все эти изделия – не поточного производства, их выпускают по 5-6 штук в месяц. Гравюры на них вырезают вручную.

– А как семья относится к Вашей «самоварной деятельности»?

– Очень даже хорошо. Дочь мне помогает. Вот почти вся наша упаковка – её рук дело. Хотя вообще-то она психолог. Два высших образования.

В цеху нас ожидает сюрприз: Андрей Михайлович показывает большущий самовар, эксклюзив, поэтому фотографировать его пока не разрешается.

– Видите, какой большой самовар. Японцы в таких купаются. Объём 340 литров. Он уже рабочий, но требует небольших доделок. Этот самовар планируется поставить на новой набережной. Сейчас идут переговоры с администрацией. Ведь люди, приехав в Тулу, должны сразу понимать, что оказались в самоварной столице. У гиганта будет два крана: один – рабочий, а второй – бутафорский, чтобы можно было сфотографироваться. Этот самовар – самый большой по объёму и высоте из всех действующих.

В музее Ирбита есть 500-литровый самовар-рекордсмен. Но только он – декоративный. А наш – действующий. Поэтому планируется установить самовар и пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса. К концу ноября мы этот самовар уже «доведем до ума». И, если все хорошо сложится, уже на Новый год можно будет, гуляя по набережной, из него попить чайку.

Поднимаемся на второй этаж. К нам подходит поджарый светловолосый мужчина. Это и есть заведующий самоварным производством. Приветливо улыбаясь, представляется:

– Здравствуйте. Меня зовут Сергей Николаевич. Ну, давайте, спрашивайте.

– Чем обусловлена Ваша любовь к самоварному делу?

– Даже не знаю, когда появилась любовь к самоварам. Я туляк. А самовар – это очень красивое изделие. И оно – наше, тульское.

– А вы сами создавали самовар?

– У нас коллективный труд. В создании принимают участие все. Сам самовар сделать несложно, а вот «обрисовать» тематику, чтобы было всё правильно и красиво получилось, в одиночку затруднительно.

– У Вас есть какая-то дизайнерская идея, которую Вы хотели бы воплотить?

– Уже воплотили. Была такая авторская работа – самовар «Терем». И могу сказать, что это – тоже совместный труд. Однако идея и инициатива были мои. Из песни слов не выкинуть.

– А как появилась идея дизайна самовара «Куликово Поле»?

– Это интересная история. Памятник Дмитрию Донскому достаточно внушительный. И известен он не только в Тульской области, но и во всей России. Так почему самовар «Ясная поляна» есть, а «Куликова поля» нет? Ведь насколько важна была эта битва для Руси в то время, почему бы не запечатлеть её в самоваре? И за основу самовара мы взяли форму памятника-колонны.

– Как рождаются идеи оформления?

С. Н.: Граверы у нас – самые настоящие художники. Всегда прислушиваемся к их советам. А вообще у нас весь коллектив очень творческий. Мы друг друга понимаем.

А. М.: Как и во всей технике. Сначала – художественный замысел, а потом его берут в разработку технари.

– Сколько времени занимает изготовление самовара?

С. Н.: Сложный вопрос. 340 литровый исполин мы делали полгода. Потому что начинается всё с проекта: пока все чертежи подготовишь, пока все размеры на линеечке соберешь в одну цепочку, только потом уже приступаешь к металлу, изготовлению…

А. М.: Даже «отработанный» самовар мы делаем минимум месяц.

– А был какой-нибудь «долгоиграющий» самовар?

А. М.: – Дело в том, что мы имеем возможность оформить самовар по индивидуальному заказу. И вот как-то к нам на предприятие пришли представители казахской диаспоры. Заказали 15-литровый самовар в форме шара с изображением ахалтекинцев – лошадей редкой породы. Это своего рода эталон скакуна. Мы стали делать эскизы. Но воплотить замысел оказалось нелегко. Для заказчиков была важна форма хвоста, правильно расположенные копыта. В итоге только на одно согласование ушло два месяца!

– Есть ли у Вас «самоварная» мечта?

А. М.: Самовар-«яйцо». Это наше давнее желание. Задумка такая, что их будет три: будет самовар поменьше, т. н. «эгоист», два другие – побольше. Кстати, раньше их объём измерялся в стаканах.

– Какая форма самовара вам нравится больше всего?

С. Н.: Мне больше всего нравится шар. Пузатый барин на столе – это вообще здорово. Либо ваза. Она очень ажурная, изящная.

А. М.: Если как предмет интерьера, то это – конечно, форма вазы. А как украшение для стола – это шар.

– Кому-то из известных личностей презентовали ваш самовар?

– Известный факт, теперь уже исторический – наш самовар «Ясная Поляна» Владимир Путин подарил Ангеле Меркель.

– Где можно увидеть ваши самоварные шедевры?

– В этом году, например, наша коллекция самоваров участвовала в фестивале «День пряника».

– У вас есть дома самовары?

С. Н.:– К сожалению, нет. Есть только электрический, который с советских времён. Получается, что сапожник без сапог.

А. М.: – У меня есть жаровый самовар. Пьем чай, так сказать, по старинке.

– Семейное чаепитие для вас – традиция?

А. М.: Да, конечно, когда собирается вся семья.

С. Н.: На даче – да, является традицией. Правда, за неимением самовара, она ограничивается завариванием чая. Ну а если бы был ещё самовар, то вообще был бы целый ритуал.

А.М.: Сейчас народ воспринимает зелёный и чёрный чайный лист. А ведь раньше на Руси всегда пили чай из травяных сборов. Вот это особенно интересно. Я очень люблю травяной чай. Когда было больше времени, я сам травы сажал, собирал, сушил. Но своего рецепта нет. Просто есть травы, которые больше нравятся. У меня в семье есть два дегустатора, с которыми я никогда не спорю – это супруга и дочь. У жены очень тонкое обоняние, а дочь – вообще уникум. Она у меня металлы по запаху отличает!

– А каким самоваром, из представленных в экспозиции «Секреты тульских мастеров», вы гордитесь?

С.Н.: Это самовар-шар объемом 74 литра. Уникален из-за формы, так как тяжело сделать идеальную сферу таких размеров. Но у нас, в принципе, все самовары уникальные.

В рамках проекта #coolpolepress беседовала студентка третьего курса кафедры журналистики ТулГУ Инесса Гранаткина

Фото студента третьего курса кафедры журналистики ТулГУ Даниила Харзеева.