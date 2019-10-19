Молодёжка «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч состоялся на косогорском стадионе в Туле.

Молодые оружейники вышли на поле в следующем составе: Мухин, Кузькин, Родинков (К), Мусаев, Мельников, Хабибов, Гарастюк, Хлусевич, Петровский, Лобанов, Приходной.

Стартовый состав молодежки «Сочи»: Самок, Колдунов, Михайлов, Тепляков, Коркин (К), Милютин, Боковой, Бикмухамедов, Колмаков, Пруцев, Джанелидзе.

Первый тайм завершился нулевым счётом. На 58-й минуте встречи вышедший на замену сочинец Коркин забил мяч в ворота хозяев. Спустя 22 минуты Мусаев сравнял счёт.