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Молодёжка «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» сыграла вничью с «Сочи»

Матч состоялся на косогорском стадионе в Туле.

Молодые оружейники вышли на поле в следующем составе: Мухин, Кузькин, Родинков (К), Мусаев, Мельников, Хабибов, Гарастюк, Хлусевич, Петровский, Лобанов, Приходной.

Стартовый состав молодежки «Сочи»: Самок, Колдунов, Михайлов, Тепляков, Коркин (К), Милютин, Боковой, Бикмухамедов, Колмаков, Пруцев, Джанелидзе.

Первый тайм завершился нулевым счётом. На 58-й минуте встречи вышедший на замену сочинец Коркин забил мяч в ворота хозяев. Спустя 22 минуты Мусаев сравнял счёт.

Напомним, основные составы команд сыграют 20 октября в Туле, начало матча – в 16.30. Читайте текстовую трансляцию на Myslo!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:22 +1
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