Постройку новой школы в Туле оценили в 619 млн рублей

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В микрорайоне «Времена года — 2» планируется построить школу на 600 учащихся. Соответствующий аукцион размещен городской администрацией на электронных площадках, предложения от застройщиков принимают до 25 октября.

Из документации следует, что учебное учреждение будет находиться неподалеку от нынешней ул. Аркадия Шипунова, его начальная (максимальная) стоимость оценивается в 619 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет.