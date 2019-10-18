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Постройку новой школы в Туле оценили в 619 млн рублей
Изображение: Олег Реутов с сайта Pixabay

Постройку новой школы в Туле оценили в 619 млн рублей

Планируемый срок сдачи объекта — декабрь 2020 года.

В микрорайоне «Времена года — 2» планируется построить школу на 600 учащихся. Соответствующий аукцион размещен городской администрацией на электронных площадках, предложения от застройщиков принимают до 25 октября.
 
Из документации следует, что учебное учреждение будет находиться неподалеку от нынешней ул. Аркадия Шипунова, его начальная (максимальная) стоимость оценивается в 619 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет.
 
«Подрядчику в период подготовки к строительству предстоит также выполнить проектно-изыскательские работы. Заказчиком выступает Управление капстроительства Тулы. Как ожидается, объект сдадут к декабрю 2020 года», — сообщает rostender.info
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:20 +2
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