Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
На Алексинской ТЭЦ произошел пожар
По данным МЧС, на месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.
Утром 18 октября на Алексинской ТЭЦ произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о происшествии на ул. Энергетиков поступило в 07.05, а первый из шести направленных расчетов прибыл на адрес уже через 4 минуты.
«Открытое горение ликвидировано в 08:00. В результате происшествия сгорела кровля над техническим этажом перехода в административной части здания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
По данным Myslo, пожар произошел в части старого здания и не повлиял на технологический процесс.
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