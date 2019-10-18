Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

По данным МЧС, на месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.

Утром 18 октября на Алексинской ТЭЦ произошел пожар. По данным МЧС, сообщение о происшествии на ул. Энергетиков поступило в 07.05, а первый из шести направленных расчетов прибыл на адрес уже через 4 минуты.

«Открытое горение ликвидировано в 08:00. В результате происшествия сгорела кровля над техническим этажом перехода в административной части здания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

По данным Myslo, пожар произошел в части старого здания и не повлиял на технологический процесс.