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В Тульском онкодиспансере электромонтера убило током

В Тульском онкодиспансере электромонтера убило током

Следователи устанавливают виновных в этом лиц.

Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тула следственного управления СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 13 июня 2019 года, находясь в электрощитовой ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер», 73-летний электромонтер во время производства работ по ремонту и обслуживанию электрического оборудования получил поражение электрическим током.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:51 +4
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