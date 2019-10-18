Теплый октябрь: Погода в Туле почти побила температурный рекорд

Фото из архива Myslo.

Вчера в Москве синоптики зафиксировали погодный рекорд — к 13.00 воздух в столице прогрелся до 17°C. Последний раз так тепло в этот день было 70 лет назад.

Интересно, что в Туле 17 октября было на пару градусов теплее, чем в Москве. Как рассказали Myslo в Тульском гидрометцентре, максимальная температура в областной столице составила 19,2°С. А рекорд — 19,5°С — синоптики зафиксировали в 2018 году. До этого лидером был 1932 год с температурным значением +18°С.

Жарче всего в Тульской области вчера было в Алексине — +21°С — и в Суворове — +20°С.