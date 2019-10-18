После проверок школьного питания в Тульской области возбудили 37 дел

В сентябре-октябре 2019 года санитарные врачи проверили школьное питание в 28 образовательных организациях. И нашли нарушения.

В основном, это нарушение условий хранения продуктов и товарного соседства, несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием, нарушение сотрудниками личной гигиены, некачественная уборка помещений и т. д.

По выявленным нарушениям в организации питания в отношении ответственных лиц возбуждено 37 дел об административных правонарушениях.

Вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 55000 рублей.

За отчетный период завершены лабораторные исследования 73 образцов готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, 18 проб продовольственного сырья на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели, все пробы соответствуют нормативным требованиям.

В 2019-2020 учебном году на контроле Управления находится 1028 общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Процент охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях остался на уровне прошлого года и составляет 94,95%, в дошкольных образовательных организациях — 100%.