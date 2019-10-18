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После проверок школьного питания в Тульской области возбудили 37 дел
Фото из архива Myslo.

После проверок школьного питания в Тульской области возбудили 37 дел

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В сентябре-октябре 2019 года санитарные врачи проверили школьное питание в 28 образовательных организациях. И нашли нарушения.

В основном, это нарушение условий хранения продуктов и товарного соседства, несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием, нарушение сотрудниками личной гигиены, некачественная уборка помещений и т. д.

По выявленным нарушениям в организации питания в отношении ответственных лиц возбуждено 37 дел об административных правонарушениях.

Вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 55000 рублей.

За отчетный период завершены лабораторные исследования 73 образцов готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, 18 проб продовольственного сырья на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели, все пробы соответствуют нормативным требованиям.

 

В 2019-2020 учебном году на контроле Управления находится 1028 общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Процент охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях остался на уровне прошлого года и составляет 94,95%, в дошкольных образовательных организациях — 100%.

За получением консультаций по вопросам безопасности питания в организованных коллективах обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 8 (4872)37−39−71; 37−39−01.

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