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В Тульской области «Народным участковым – 2019» стал Спартак Слепов
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области «Народным участковым – 2019» стал Спартак Слепов

Он представит наш регион на всероссийском этапе конкурса.

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2019». На официальном сайте УМВД жители Тульской области выбирали лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции из кандидатов, представлявших все районы региона.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по итогам опроса победу одержал участковый из Ефремовского района Спартак Слепов. Он обслуживает административный участок на территории районного центра.

Теперь Спартак Слепов будет представлять Тульскую область на заключительном этапе конкурса в соревновании с участковыми из всех субъектов страны. Финал «Народного участкового – 2019» пройдет в ноябре.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 +4
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