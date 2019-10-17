Как музейный комплекс «Куликово поле» отметит день рождения: афиша

Фото предоставлено пресс-службой музейного комплекса «Куликово поле».

В этом году музейный комплекс отмечает сразу две даты: 23-летие музея-заповедника «Куликово поле» и 20-летие экспозиции «Секреты тульских мастеров» в музее «Тульские древности».

Празднования продлятся несколько дней с 17 октября до конца месяца. Гостей ждут интересные выставки и встречи с тульскими ремесленниками.

Основные празднования пройдут 19 октября в музее «Тульские древности».

19 октября

10.00−19.00 Работа выставки изделий тульских умельцев:

водогреи Тульской самоварной мануфактуры,

дамские украшения из латуни,

холодное декоративное оружие из дамасской стали,

шкатулки.

Вход по билетам в музей.

17.00−18.00 мастер-класс по лепке горшков на гончарном круге и презентация изделий тульского гончара Сурена Касумяна. Стоимость — 200 рублей.

18.00 — 19.30:

презентация будущих экспозиций музея-заповедника на территории Музейного квартала,

Дегустация русских и ордынских блюд от музейного кафе на Куликовом поле,

Концертно-резвлекательная программа «Осень, Осень! В гости просим!».

Стоимость: 200 рублей, дети до 16 лет — 150 рублей.

Также публикуем афишу на все остальные дни. В эти дни в музее «Тульские древности» можно увидеть фотолетопись двадцатилетней истории экспозиции «Секреты тульских мастеров» и узнать о будущих пространствах музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале.

17-20 октября

10.00

выставка уникальных водогреев Тульской самоварной мануфактуры ООО «ТПЗ-Сервис», которые сегодня, как и сотни лет назад, считаются признаком небывалого благосостояния и престижа,

выставка ножей и холодного оружия из дамасской стали от тульского кузнеца Натальи Забелиной,

выставка уникальных шкатулок мастера ремесленной студии по обработке дерева и металла Объединения центров развития культуры Тульской области Николая Анциферова,

выставка работ мастера ремесленной студии по обработке дерева и металла Объединения центров развития культуры Тульской области Бориса Глазкова.

12.00−13.00 Встреча с начальником производства, мастером Сергеем Сорокиным.

12.00−16.00 Мастер-классы по обработке дерева и металла Объединения центров развития культуры Тульской области Бориса Глазкова.

18 октября

14.00−15.00 Встреча и мастер-класс тульского кузнеца Натальи Забелиной.

14.00−16.00 Мастер-классы и выставка работ «Секреты глины» от гончара Сурена Косумяна.

16.30−17.15 Встреча с мастером ремесленной студии по обработке дерева и металла Объединения центров развития культуры Тульской области Николая Анциферова.

25 октября

9.30 Беседа о традициях русской сказки с поэтессой Натальей Роговой.

17.00 Встреча с дизайнером исторического костюма Еленой Журавлевой и мастер-класс по созданию исторического текстиля.

26 октября

15.00 Разговор о секретах обработки дерева с мастером Максимом Зерновым и создание оберега из бересты.

15.30 Презентация почтовых карточек, выпущенных к 20-летию музея, вместе с посткроссерами Тулы.

Вход на выставку — по билетам в музей. Стоимость каждого мастер-класса — 200 рублей с человека.

За два с небольшим десятилетия музей-заповедник превратился в масштабный комплекс, включающий исторические и природные достопримечательности, с развитой современной туристской инфраструктурой. Сегодня в его составе — четыре музея на Куликовом поле и один в Туле, а вскоре откроется представительство в Музейном квартале.

За двадцать лет в избе «Тульских древностей» «выросло» не одно поколение тульских школьников. Здесь на свадебных обрядах зарождаются семьи, родители и дети, старшее поколение объединяются за новыми увлечениями. Здесь каждый сезон и памятная дата — новый праздник, несколько раз в год открываются новые выставки. Сохраняя традиции, в честь своего 20-летия музей продолжает знакомство с умельцами Тулы, известными горожанам и славящимися своим мастерством за пределами региона и страны. Это мастера слова и дела, яркие таланты, с которыми сотрудничает музей на протяжении многих лет.