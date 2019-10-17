Администрацию Заокского района возглавил журналист Александр Атаянц

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Собранием представителей муниципального образования Заокский район на должность руководителя районной администрации назначен Александр Атаянц, занимавший ранее пост заместителя главы администрации.

Также 39-летний Атаянц работал редактором газеты «Заокский вестник», в издательском доме «Пресса 71». Кроме того, он был консультантом комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района и главой Страховского поселения.

Напомним, предшественник Александра Атаянца Николай Тимаков оставил пост в феврале текущего года, подав заявление об уходе по собственному желанию, чтобы «сменить направление деятельности».