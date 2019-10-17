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Администрацию Заокского района возглавил журналист Александр Атаянц
Фото: gazeta-zaoksk.ru

Администрацию Заокского района возглавил журналист Александр Атаянц

Ранее он работал редактором местной газеты «Заокский вестник».

Собранием представителей муниципального образования Заокский район на должность руководителя районной администрации назначен Александр Атаянц, занимавший ранее пост заместителя главы администрации.

Также 39-летний Атаянц работал редактором газеты «Заокский вестник», в издательском доме «Пресса 71». Кроме того, он был консультантом комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района и главой Страховского поселения.

Напомним, предшественник Александра Атаянца Николай Тимаков оставил пост в феврале текущего года, подав заявление об уходе по собственному желанию, чтобы «сменить направление деятельности».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:35 −2
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