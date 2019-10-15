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В городской больнице им. Д. Я. Ваныкина можно сделать прививку от гриппа

В городской больнице им. Д. Я. Ваныкина можно сделать прививку от гриппа

В Тульской области продолжается прививочная кампания.

Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к дежурному врачу, который после осмотра направит в прививочный кабинет.

Прививку против гриппа взрослым можно сделать в поликлиниках по месту жительства. В частности в городской клинической больнице можно привиться по адресам: ул. Мира, 31 и ул. Смидович, 12.

Виктория Данильченко, заместитель главного врача тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина:

Виктория Данильченко

– В наших поликлиниках уже получили вакцину более 13 тысяч взрослых и 1800 детей. В первую очередь прививаются: взрослые, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, лица старше 60 лет; а также педагогические и медицинские работники; работники групп жизнеобеспечения, транспорта.


Специалисты городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина напоминают, что при первых симптомах необходимо обратиться к врачу или вызвать терапевта на дом. Соблюдайте постельный режим и следуйте всем рекомендациям врача. Категорически запрещено заниматься самолечением и беспечно относиться к болезни. Соблюдайте меры профилактики до начала эпидемии. Будьте здоровы!

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:05 +1
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Люди
Виктория Данильченко
Место
Больница имени Ваныкина

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