В городской больнице им. Д. Я. Ваныкина можно сделать прививку от гриппа

Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к дежурному врачу, который после осмотра направит в прививочный кабинет.



Прививку против гриппа взрослым можно сделать в поликлиниках по месту жительства. В частности в городской клинической больнице можно привиться по адресам: ул. Мира, 31 и ул. Смидович, 12.



Виктория Данильченко, заместитель главного врача тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина :

Виктория Данильченко – В наших поликлиниках уже получили вакцину более 13 тысяч взрослых и 1800 детей. В первую очередь прививаются: взрослые, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, лица старше 60 лет; а также педагогические и медицинские работники; работники групп жизнеобеспечения, транспорта.