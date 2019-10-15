Тульский клуб М2 закрывается или нет? Байкеры опубликовали ответ

Конфликт в руководстве тульского клуба продолжается.

Сегодня ночью в группе «ВКонтакте» «Рок-бар М2» владельцы помещения, в котором существует клуб, опубликовали свое обращение к гостям и поклонникам клуба. Приводим его полностью:

«Рок-клуб М2 жив и наконец-то здоров!

Здравствуйте!



От имени администрации рок-клуба М2 просим считать это заявление открытым письмом к гостям и поклонникам клуба. Написать его нас вынудило обращение г-на Недорезова к посетителям нашего клуба. Начнем с его повествования о нелегких мытарствах по различным площадкам города. Многие ли из вас, уважаемые читатели, помнят рок-клуб М2 до 2013 года, как утверждает г-н Недорезов? Думаем, нет. Мы не знаем, где и чем занимался г-н Недорезов в интервале с 2006 по 2013 год, но на нашем пороге он появился именно в 2013-м с набором очень посредственного оборудования и попросил приютить его. Байкеры – люди добрые и отзывчивые. Приютили. На взаимовыгодных условиях, разумеется. В 2014 году рождается известный всем логотип рок-клуба – на фоне протектора мотоциклетной шины буква и цифра М2.



Все эти годы нашего партнерства действительно были направлены на техническое и организационное развитие клуба, как пишет господин Недорезов. С той лишь разницей, что свою часть прибыли от деятельности клуба г-н Недорезов клал себе в карман, а байкеры, не тратя ни копейки на себя, всю прибыль направляли на улучшение комфорта и интереса посетителей. В результате чего клуб вырос от уровня местных и малоизвестных музыкантов до крупных популярных групп и артистов.



В 2018 году г-н Недорезов в погоне за длинным рублем, наплевав на рок-направленность клуба, стал всё чаще и чаще приглашать в наш клуб музыкантов, играющих в стиле хип-хоп, что, по нашему мнению, несовместимо с названием «рок-клуб». В довесок к несовместимости стилей г-н Недорезов яростно отстаивал возможность посещения концертов этих групп несовершеннолетними детьми, что, учитывая матерную брань и явную антисоциальную направленность текстов этих групп, развращает нашу молодежь и противоречит законодательству, а именно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ. По отзывам посетителей свою противоправную деятельность г-н Недорезов продолжил в так называемом клубе BACKSTAGE, где каждый несовершеннолетний подросток может спокойно купить себе пива или чего покрепче. Заведение BACKSTAGE г-н Недорезов открыл параллельно со своей деятельностью в рок-клубе М2.



Учитывая, что развращать российскую молодежь для г-на Недорезова оказалось более прибыльным делом, чем служить российскому року, в 2019 году начался отток более-менее качественного оборудования из рок-клуба М2 в заведение BACKSTAGE, без согласования со своими партнерами-байкерами. Качество звука и проводимых в М2 концертов значительно снизилось. На справедливые замечания со стороны партнеров и посетителей г-н Недорезов реагировал неадекватно, пытаясь выдать их за угрозы и насилие.



За низкий профессионализм и халатность в своей работе администрация М2 в сентябре 2019 года приняла решение уволить г-на Недорезова, дав ему возможность доработать да 1 июня 2020 года, чтобы хоть как-то закончить концертный сезон. После чего г-н Недорезов, затаив зло, мелочно выпустил этот пасквиль, в котором пытался выдать себя за жертву и найти сочувствие и поддержку в социуме.



Г-н Недорезов, администрация рок-клуба М2 желает Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Ваше имущество ждет, когда вы соизволите его забрать, оплатив аренду за хранение. Вы можете не опасаться за свою жизнь и здоровье, как бы Вам это ни было выгодно и приятно. Пожелать успеха в Вашей деятельности мы не можем, т. к. она противоречит законодательству и развращает наших детей.



Также мы благодарим г-на Недорезова за то, что он не стал затягивать наше расставание до 1 июня 2020 года и покинул нас сейчас.



Гостям и поклонникам рок-клуба М2: клуб М2 жив и здоров и даже стал чище. Ближайшие концерты из-за действий г-на Недорезова, разумеется, сорваны, но мы продолжим свою деятельность, как только устраним последствия».

Представитель клуба MC Black Legion рассказал редакции Myslo, что здание клуба принадлежит им, а Денис Недорезов — лишь нанятый менеджер и принимать решение о закрытии клуба не уполномочен. Суть конфликта, по словам представителя клуба Black Legion Ивана, в том, что менеджер открыл неподалеку другую концертную площадку — клуб Backstage — и перетянул всю активность туда.

– Нам это, конечно же, не понравилось, поскольку он фактически сорвал концертный сезон именно в М2, — говорит Иван. — Сейчас Недорезов уволен, а мы будем продолжать развивать клуб. Клуб не закрыт и ждет посетителей!

Напомним, ранее Myslo опубликовал открытое обращение одного из руководителей клуба М2 Дениса Недорезова, в котором он обвинил владельцев здания в угрозах и сообщил о закрытии клуба М2. Полный текст его обращения можно прочитать здесь.