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Тульский Конь-камень попал в список мистических мест России
Мегалит находится на берегу реки Красивая Меча в Ефремовском районе.
Знаменитый Конь-камень — мегалит, который покоится на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от сел Козье и Солдатское в Ефремовском районе, попал в список мистических мест по версии РИА Новости.
По поверьям, камень с ориентированной на солнце в период солнцестояния выемкой помогает мужчинам получить силу, а женщинам — зачать ребенка. Местные считают, что рядом с этим местом нельзя пасти скот.
Наука же говорит, что группе камней на берегу Красивой Мечи не менее 70 млн лет и появилась она в последний ледниковый период, одновременно с формированием долины реки. Конь-камень — самая большая глыба, его вес составляет более 20 тонн.
Интересно, что огромный кусок серого гранита покоится на трех «ногах» из других валунов. Первое упоминание о нем зафиксировано более 500 лет назад, в описании путешествия посла А. Голохвостова из Москвы в Кафу:
«Так, в 1499 году был отпущен из Москвы в Кафу (город в Крыму) посол А. Голохвостов. Посольство садилось в суда на Мече у „Каменного коня“. Урочище с таким названием было известно возле с. Козье, Ефремовского уезда, Тульской губернии».
Предполагается, что камень долгое время мог служить местом языческих обрядов. Историки полагают, что здесь каждый год приносили в жертву одного коня. Это, кстати, также может объяснять название камня.
В настоящее время вокруг Конь-камня введена охранная зона радиусом 50 метров от памятника. В ее пределах запрещено разводить костры, устраивать свалки мусора и загоны скота, а также заниматься другими видами хозяйственной деятельности.
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