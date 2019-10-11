Тульский Конь-камень попал в список мистических мест России

Фото из архива публикаций Myslo.

Знаменитый Конь-камень — мегалит, который покоится на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от сел Козье и Солдатское в Ефремовском районе, попал в список мистических мест по версии РИА Новости

По поверьям, камень с ориентированной на солнце в период солнцестояния выемкой помогает мужчинам получить силу, а женщинам — зачать ребенка. Местные считают, что рядом с этим местом нельзя пасти скот.

Интересно, что огромный кусок серого гранита покоится на трех «ногах» из других валунов. Первое упоминание о нем зафиксировано более 500 лет назад, в описании путешествия посла А. Голохвостова из Москвы в Кафу:

«Так, в 1499 году был отпущен из Москвы в Кафу (город в Крыму) посол А. Голохвостов. Посольство садилось в суда на Мече у „Каменного коня“. Урочище с таким названием было известно возле с. Козье, Ефремовского уезда, Тульской губернии».

Предполагается, что камень долгое время мог служить местом языческих обрядов. Историки полагают, что здесь каждый год приносили в жертву одного коня. Это, кстати, также может объяснять название камня.

В настоящее время вокруг Конь-камня введена охранная зона радиусом 50 метров от памятника. В ее пределах запрещено разводить костры, устраивать свалки мусора и загоны скота, а также заниматься другими видами хозяйственной деятельности.

А какие загадочные и необычные места в Тульской области вы знаете или хотели бы увидеть материалы о них на Myslo?