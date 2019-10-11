Туляки предпочитают безналичные платежи

По итогам первого полугодия 2019 года в Тульской области эмитировано почти 2,7 млн платежных карт.

С помощью них туляки совершили 155,8 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 33%. Общая сумма составила 303 млрд рублей, увеличившись на 17%.

Отмечается значительный рост безналичных платежей: туляки совершили с помощью карт 119,3 млн операций (рост 37%) на сумму 88,6 млрд (рост 31%). При этом средняя сумма покупки составила 740 рублей.

Активными темпами растут операции, не связанные с оплатой товаров, работ и услуг, например, переводы с карты на карту. Число таких транзакций за отчетный период выросло почти на 50% – до 20,2 млн на сумму 96,4 млрд рублей (рост 30%). Доля банковских переводов от количества всех операций по картам составляет 12,8%.

Доля операций по снятию наличных с банковских карт составляет 10,4% от количества всех операций по картам. Так, туляки сняли с карт более 118 млрд рублей (16,2 млн операций). Годом ранее за такой же период этот показатель был на уровне чуть менее 117 млрд рублей.

Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, играет развитие инфраструктуры по их приему. На 1 июля 2019 года количество банкоматов, платежных и электронных терминалов составило в Тульской области 28 562 устройства и возросло по сравнению с прошлым годом на 13%.