Минтруд РФ предложил лишить декретных пособий работающих женщин

Фото из архива Myslo.ru

Ведомство предлагает платить пособие тому, кто фактически сидит с малышом. Но как понять «фактически», и кто будет контролировать, в тексте закона не говорится.

Минтруд РФ предлагает лишить пособий по уходу за ребенком тех, кто во время декрета работает на условиях неполного трудового дня. Но не всех, а только тех, кому приходится привлекать бабушек (или «других лиц»), чтобы они сидели с малышом, пока мама работает большую часть дня. В проекте в частности законопроекта говорится:

«В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

На данный момент выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находясь в декрете, трудится неполный рабочий день или на дому. Если же фактически ухаживает за ребенком другой член семьи, не находящийся в декрете, например, отец или бабушка, то именно он должен получать выплаты, считают в Минтруде.

Размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тысячи рублей на первого ребенка и 6,6 тысячи рублей на второго. Максимальный размер пособия — 26,2 тысячи рублей.

Суммы не великие, а если учесть, что при уходе женщины в декрет, доход семьи существенно сокращается, а сама семья с рождением ребенка увеличивается, то вряд ли даже максимальное пособие может компенсировать прежний доход женщины.

Однако в Министерстве уверены, что получатели пособий иногда злоупотребляют правом на получение пособия, и считают, что если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, фактически проводят на работе больше времени, чем это нужно для полноценного ухода, пособие в таком случае они получать не должны.

«Сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять уход за ребенком и повлекшая утрату заработка. В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», – считают в Минтруде, отмечая, что аналогичной позиции придерживается Верховный суд.



Очевидно, что, если родитель работает почти полный рабочий день, за ребенком в это время должен ухаживать кто-то другой.



Предложенная Минтрудом мера может снизить расходы государства на выплаты пособий, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, пишет Очевидно, что, если родитель работает почти полный рабочий день, за ребенком в это время должен ухаживать кто-то другой.Предложенная Минтрудом мера может снизить расходы государства на выплаты пособий, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, пишет РБК . Но если учесть, что естественная убыль населения России признается властями катастрофической, и главная причина — значительное падение рождаемости при низких темпах снижения смертности, то отмена для работающей женщины пособия вряд ли поможет изменить в лучшую сторону эту ситуацию.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман на своей странице в Facebook призвала «прекратить на раннем этапе» продвижение законопроекта, в том числе посылать критические отзывы в Госдуму.