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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России

«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России

11 октября на своей площадке тульские волейболистки обыграли ВК «Динамо-Казань-УОР» со счетом 3:0.

В России стартовал Чемпионат страны по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». В Туле в рамках первого тура состоялись два матча. Сначала на площадку манежа стадиона «Арсенал» вышли ВК «ЮЗГУ-Атом» Курская область и ВК «Уфимочка-УГНТУ» Уфа. В четырехсетовом поединке сильнее оказалась уфимская команда — 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23).
 
Второй игрой 11 октября в Туле был поединок между ВК «Тулица» и ВК «Динамо-Казань-УОР». Тулячки уверенно переиграли соперниц со счетом 3:0 (25:19, 25:12, 25:19). С самых первых минут «Тулица» завладела инициативой, навязала сопернику свою игру и уверенно довела матч до закономерной победы.
 
Сегодня, 12 октября, состоятся следующие два поединка в рамках тульского тура.
 
В 16:00 сыграют ВК «Динамо-Казань-УОР» Казань и «Уфимочка-УГНТУ» Уфа, а в 18:30 на площадку снова выйдет «Тулица», которая сразится с ВК «ЮЗГУ-Атом» Курская область.
 
Матчи пройдут в манеже стадиона «Арсенал». Вход свободный. Приходите поддержать свою команду.
 
Онлайн трансляции игр можно будет посмотреть на YouTube канале ВК «Тулица».
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 12
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 13
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 15
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 17
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 18
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 32
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 35
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 36
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 37
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 38
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 39
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 40
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 41
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 42
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 43
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 44
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 45
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 46
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 47
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 48
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 49
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 50
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 51
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 52
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 53
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 54
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 55
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 56
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 57
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 58
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 59
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 60
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 62
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 64
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 65
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 66
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 67
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 70
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 71
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 74
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 75
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 76
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 77
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 78
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 79
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 80
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 81
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 82
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 83
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 84
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 85
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 86
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 87
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 88
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 89
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 90
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 91
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 92
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 93
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 94
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 95
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 96
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 97
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 98
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 99
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 100
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 102
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 104
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 110
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 111
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 112
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 114
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 115
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 116
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 117
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 118
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 119
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 120
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 121
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 125
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 126
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 135
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 136
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 137
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 138
«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 139
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«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России, Фото: 149
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
12 октября, в 10:34 +3
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