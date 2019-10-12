Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается усиление ветра

Непогода сохранится в регионе до конца дня.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа с сохранением вечером на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».