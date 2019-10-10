На улице 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб

На улице 9 Мая, в районе дома № 3, Volkswagen Passat врезался в столб. По словам очевидцев, водитель иномарки по касательной задел на перекрестке Mitsubishi, а затем выехал на тротуар.

По предварительным данным, пострадал водитель немецкого седана, однако госпитализация ему не потребовалась. Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.