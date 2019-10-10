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Какие дома Тулы останутся без электричества 11 октября

Какие дома Тулы останутся без электричества 11 октября

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Гончарова, 1-а, 1-7,
  • ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
  • ул. Нормандии Неман, 1,
  • ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54,
  • ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
  • ул. Новосёлов, 4 к. 1, 4 к. 2,
  • п. Старо-Овсянниково, 54-76 (чётн.), 9-37 (нечётн.), 35-а,
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
  • пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
  • ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
  • ул. Токарева, 76,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 10, 12, 13, 15, 21, 33,
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 10-й пр-д, 2-в, 2-д,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в,1-д, 3-7, 8,
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28,
  • 18-й пр-д, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.),
  • п. Трудовой, 31-71 (нечётн.), 42-62 (чётн.),
  • п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 86, 87, 85,
  • п. Н. Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • д. Тихвинка, 64, 65,
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +2
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