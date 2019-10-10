Какие дома Тулы останутся без электричества 11 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Гончарова, 1-а, 1-7,
- ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
- ул. Нормандии Неман, 1,
- ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54,
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
- ул. Новосёлов, 4 к. 1, 4 к. 2,
- п. Старо-Овсянниково, 54-76 (чётн.), 9-37 (нечётн.), 35-а,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
- ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
- ул. Токарева, 76,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 10, 12, 13, 15, 21, 33,
- 6-й Полюсный пр-д, 11,
- 10-й пр-д, 2-в, 2-д,
- 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
- 12-й пр-д, 1-в,1-д, 3-7, 8,
- 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 1-28,
- 18-й пр-д, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.),
- п. Трудовой, 31-71 (нечётн.), 42-62 (чётн.),
- п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 86, 87, 85,
- п. Н. Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- д. Тихвинка, 64, 65,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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