Как узнать, сколько кредитов вы потянете? 5 правил разумного заемщика

Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Так в народе говорят про деньги, взятые в долг. Каких правил следует придерживаться, чтобы кредит не оказался головной болью?

Правило № 1

Подумайте, а так ли вам нужен кредит. Вышла новая модель популярного смартфона, коллега уже купила модный гаджет, и вам тоже очень хочется? Или речь идет о действительно серьезной задаче — приобретении жилья, машины, ремонте в квартире? В любом случае оцените свои финансовые возможности. Считается, что ежемесячный платеж по кредиту должен быть не более трети от вашего ежемесячного дохода. Причем следует учитывать не только свою зарплату, но и возможные непредвиденные обстоятельства: потерю работы, болезнь.

Правило № 2

Обращайтесь за кредитом (займом) только в финансовую организацию, имеющую соответствующую лицензию Банка России, или включенную в специальный реестр мегарегулятора. Связываться с нелегальными кредиторами, обещающими дать денег взаймы без лишних справок, рискованно. Деятельность легальных участников финансового рынка регулируется законом, они не имеют права выдавать кредиты под проценты выше разрешенных. Также ограничены способы, которыми эти компании могут взыскать долг. А нелегальные кредиторы устанавливают проценты, какие им захочется, а если что, долги «выбивают» незаконным способом.

Правило № 3

Подписывайте договор только после того, как внимательно прочитали все страницы. В нем обязательно прописывается полная стоимость кредита — в квадратной рамке на первой странице договора в правом верхнем углу. Все условия должны быть прописаны в отдельной таблице. Не стесняйтесь задавать вопросы сотруднику банка, если вам что-то непонятно. Кроме того, вы имеете право взять документы домой, чтобы все обдумать в спокойной обстановке — за это время условия договора не изменятся. Если нужно, обратитесь к юристу.

Правило № 4

Соблюдайте график выплат платежей. Следует грамотно спланировать свой бюджет: как только вы получили зарплату или иной постоянный доход, сразу же воспользуйтесь удобными для вас методами погашения, чтобы платеж вовремя поступил на счет банка. Учитывайте, что платеж может быть зачислен не в тот же день, когда вы совершили операцию.

Правило № 5

Убедитесь в том, что кредит закрыт после внесения последнего взноса. Лучше всего посетить отделение банка, в котором вы получали кредит, и попросить документы, подтверждающие, что вы больше ничего не должны.

С 1 октября 2019 года при выдаче необеспеченных кредитов свыше 10 тыс. рублей банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы должны учитывать показатель долговой нагрузки клиента.

Рассчитать его можно и самостоятельно.

Для этого надо к сумме ежемесячных платежей по текущим кредитам прибавить платеж по предполагаемому кредиту. А полученную цифру разделить на среднемесячный доход за год и результат умножить на сто.

Например, ваш ежемесячный доход — 30 тыс. рублей и у вас уже есть действующий автокредит, по которому вы каждый месяц выплачиваете 15 тыс. рублей. А очень хочется взять еще один — на новый телефон с ежемесячным платежом в 5 тыс. Давайте подсчитаем долговую нагрузку. Сложим платежи по текущему кредиту с платежом предполагаемого, сумму разделим на доход и умножить на 100. Получаем цифру в 66,7%, это и есть ваш новая долговая нагрузка с новым займом. Показатель — рискованный, поскольку таким считается уровень выше 50%.