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Тульская область будет поставлять белевскую пастилу в Китай
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область будет поставлять белевскую пастилу в Китай

10-12 октября делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым находится в КНР с деловым визитом.

10 октября в рамках визита тульской делегации в Китай подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Белевская кондитерская компания» и «TIANJIN FOODSTUFFS IMP. & EXP. CO., LTD».

В присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина документ подписали директор производственного департамента Белевской кондитерской фабрики Николай Семерня и генеральный директор китайской компании Фу Вэньбинь.

Стороны договорились о поставке в Китай белевской пастилы в объеме 500 тонн в год до конца 2021 года с дальнейшим продлением еще на два года. Соглашение будет реализовываться в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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